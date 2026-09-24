Intervenuto sul suo canale Youtube, Alfio Musmarra ha fatto il punto della situazione su Hakan Calhanoglu e la trattativa per il rinnovo di contratto con l'Inter:

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"Avete letto gli articoli su Calhanoglu, è una situazione di piena trattativa. L'Inter aspetta e cerca di capire, se è il caso di prolungare il contratto di un giocatore che ha avuto anche parecchi infortuni. Questi sono messaggi indiretti anche nei confronti di Calha e del suo entourage per far capire che determinate richieste economiche non possono essere accettate. Ma siamo nella fase della contrattazione, vedremo se più o meno lunga. Se si arriverà ad un punto saremo tutti felici ma per essere tutti felici il punto di incontro si deve ancora trovare. La volontà di tutti è quella di rinnovare. Non è questione di tempistiche ma c'è un gap importante tra domanda e offerta"

Sul possibile addio di Stankovic a gennaio

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"Leggo di possibile partenza di Stankovic a gennaio. Ad oggi non ho indicazioni in questo senso, credo sia ancora presto. Il ragazzo ha bisogno di essere valutato e finora non c'è stata l'occasione di valutarlo. Chivu avrà modo di vedere negli allenamenti se Stankovic rispetta gli standard di rendimento tali per cui sia un giocatore da considerare pienamente della rosa e da mandare in campo in partite importanti. Solo nei prossimi mesi riusciremo a darci delle risposte, finora ha giocato scampoli di partite a risultato acquisito, bisogna aspettare prima di fare certe considerazioni. Se dovesse rimanere in panchina da qui alla riapertura del mercato, in primis per il ragazzo sarebbe meglio andare a giocare, mettere minuti delle gambe, crescere e fare esperienza prima di fare valutazioni a fine stagione. Mi sembra un po' presto. Vero che c'erano delle offerte anche importante ma è altrettanto vero che anche lui le ha rifiutate tutte, voleva e vuole giocarsi le chance con la maglia dell'Inter ed è una cosa bella e positiva, dimostra quanto ci tenga a questi colori. Ad oggi tutte le strade sono aperte e in discussione"