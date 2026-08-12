GUARRO e PACE EP12: Bivio, l'Inter ha scelto. Tutto su Diaby, Gonzalez. Nuova idea Jones

Il piano dell'Inter è molto chiaro: cedere gli esuberi a centrocampo per dare l'assalto a Curtis Jones. Se su Massolin non ci saranno problemi a trovare una squadra per cederlo in prestito, la situazione è diversa per quanto riguarda Asllani e Frattesi. Su quest'ultimo potrebbero aprirsi le porte della Premier League. Come sottolinea il Corriere dello Sport, l'ex Sassuolo è stato proposto al Newcastle tramite intermediari.

"Adesso però il mercato è in fase avanzata verso la conclusione, l'ipotesi Juve non sta trovando sponde favorevoli e lo stesso giocatore vorrebbe cambiare aria per non vivere un'altra stagione ai margini. Ecco quindi che il Newcastle a quasi 20 giorni dalla chiusura delle operazioni potrebbe diventare la chiave di volta per sbloccare l'impasse".

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"Su Frattesi c’è anche un interesse della Lazio, che però non può accontentare le richieste dei nerazzurri che vorrebbero sfoltire e monetizzare. Un prestito, anche last minute, sarebbe possibile solo con un obbligo di riscatto e una elevata percentuale sulla futura rivendita. I soldi di Frattesi, valutato all'incirca sui 25 milioni, permetterebbero all’Inter di lanciare l'assalto a Curtis Jones. L'obiettivo è quello di mettere alle strette il Liverpool, che chiede 40 milioni per un giocatore in scadenza l'estate prossima".

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"Al momento il centrocampo è numericamente al completo, ma l'uscita di Frattesi (dopo Akinsanmiro, sono alla porta anche Asllani e Massolin) libererebbe una casella per Jones, escluso dall'ultima amichevole del Liverpool e già da tempo voglioso di Inter. A poco è servita l'opera di convincimento del nuovo tecnico dei Reds, Iraola, che l'ha invitato a rinnovare con la promessa di metterlo al centro del suo nuovo progetto tecnico".

(Corriere dello Sport)