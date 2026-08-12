Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Quasi all'improvviso, a poco più di due settimane dalla fine del mercato, sono tornate a diffondersi delle voci su un possibile interessamento del Barcellona nei confronti di Lautaro Martinez.

Getty Images

Fabrizio Romano ha fatto il punto sulla posizione del club catalano, che spera ancora in un'apertura per Julian Alvarez da parte dell'Atletico, ma che potrebbe presto iniziare a considerare alternative:

Getty Images

"Questa settimana sarà importante per Julian Alvarez. Fin qui, il Barcellona ha rispettato quanto detto all'agente del giocatore: lo stanno ancora aspettando e non si sono mossi concretamente per altri calciatori. Dunque, il Barcellona spera ancora. Ma, ad oggi, l'Atletico Madrid non ha assolutamente aperto le porte. La posizione del Barcellona è: dovesse accadere e cambiare qualcosa in questa settimana, varrebbe ancora la pena spingere per Julian Alvarez. Ma, se come è stato finora, non dovesse cambiare la posizione dell'Atletico entro la fine della settimana, dalla prossima il Barça inizierebbe a esplorare il mercato alla ricerca di alternative e a considerare altri attaccanti. Dipende tutto dall'Atletico, che finora non ha assolutamente dato il via libera".