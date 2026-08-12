Secondo Libero nel caso in cui Luis Henrique lasciasse l’Inter, oltre a Spence si andrebbe Sun altro esterno.

Andrea Della Sala
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La Roma sta sondando la pista Luis Henrique con l'Inter. I colloqui proseguono per cercare di trovare la quadra tra i due club e con il laterale brasiliano.

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Come scrive Libero, "La Roma ha chiesto informazioni all'Inter che cerca uno a destra per dirottare il brasiliano a sinistra da vice-Dimarco: 30 milioni la richiesta. A quel punto l'Inter ne dovrebbe prendere due, quindi Spence e magari il buon vecchio Perisic (37) che proprio in quel ruolo si era reinventato".

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