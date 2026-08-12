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L'Inter continua a seguire da vicino Curtis Jones. Ci sono novità su questo affare secondo quanto riporta Fabrizio Romano sul suo canale YouTube:

La novità è che in seguito a dei nuovi contatti che ci sono stati negli ultimi giorni, oltre all'assenza nell'amichevole ad Anfield, si è parlato di precauzione, ma si è avuta la sensazione che l'Inter questo pensiero per Jones continui a farlo. Se va via Frattesi, con la Lazio in agguato, per l'Inter l'intenzione è di tornare al tavolo per Jones ufficialmente. Il Liverpool ha sempre chiesto 40 mln, l'aggiornamento di questa mattina è che il Liverpool è leggermente sceso. La sensazione è che intorno ai 35 mln di euro possa sbloccarsi Jones, ed è una novità. Si abbassa leggermente il prezzo, vediamo perché deve partire Frattesi, bisogna capire cosa succederà per Luis Henrique. Per Frattesi c'è la possibilità della Lazio, diritto che diventa obbligo. Inter e Lazio si parleranno anche oggi, vanno avanti i contatti.