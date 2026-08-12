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Nelle ultime ore si è sparsa la voce in Spagna di un interessamento del Barcellona per Lautaro. La verità secondo Fabrizio Romano e Matteo Moretto: “C’è grande serenità sia da parte dell'Inter, sia da parte di chi è vicino al giocatore. Anche lo stesso Barcellona in questo momento non dà particolari conferme, nel senso che è normale se il Barça non dovesse prendere Alvarez si guarderebbe intorno, ma da qui a parlare di una trattativa per Lautaro oggi non risulta”.

Aggiunge Matteo Moretto: “effettivamente nei giorni scorsi un incontro tra Deco e l'agente di Lautaro c'è stato. Camano che poi rappresenta e gestisce tanti altri calciatori e intermedi anche per tanti altri calciatori. Però è vero che c'è stato un incontro, uno scambio di battute su Lautaro. Poi che piace Lautaro, che Lautaro possa essere un'idea sì, però poi dopo da qui a dire che ci può essere una trattativa o che ci può essere qualcosa in più, ad oggi no. Siamo al 12 di agosto e l'Inter diciamo che pur di non privarsi del suo capitano, farebbe veramente di tutto”.