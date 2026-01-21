Da settimane parlano del suo addio all'Inter. Per Davide Frattesi però non è arrivata, evidentemente, sul tavolo dell'Inter l'offerta di 30-35 mln (o quantomeno un prestito con obbligo di riscatto) che il club nerazzurro si aspetta per cederlo. Si era parlato dell'interesse del Galatasaray, di quello della Juventus e infine di quello del Nottingham Forest. Una situazione ancora da monitorare, ma nessuno ha ancora accelerato per aggiudicarselo.

Del giocatore interista ha parlato Matteo Moretto sul canale Youtube di Fabrizio Romano. «Il calciatore - ha detto il giornalista esperto di trattative di mercato - sta avendo sempre più minutaggio, sta giocando di più e anche meglio. Col Lecce ha giocato bene, con l'Arsenal ha giocato bene».