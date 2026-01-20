Davide Frattesi è tornato nelle rotazioni di Chivu contro il Lecce e contro l'Udinese ma il suo futuro all'Inter resta incerto

Matteo Pifferi Redattore 20 gennaio - 17:40

Il futuro di Davide Frattesi sembrava essere già segnato, con le voci di un addio a gennaio che erano all'ordine del giorno e sempre più insistenti. L'infortunio di Calhanoglu, però, ha portato Chivu a schierare con più continuità l'ex Sassuolo, che è subentrato sia contro il Lecce sia contro l'Udinese.

Intervenuto sul canale Youtube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha riportato gli ultimi aggiornamenti sul futuro di Davide Frattesi: "Frattesi è una situazione da monitorare: è vero che l'Inter ha bisogno di Frattesi in questo momento, ha avuto un minutaggio superiore rispetto al passato.

E' entrato molto bene con il Lecce, ha giocato anche gli ultimi minuti contro l'Udinese, ci sono delle possibilità, soprattutto in Premier in questo momento, ma nei prossimi giorni capiremo se può restare o andare via"