Tra i giocatori che potrebbero essere protagonisti di questo mercato c'è Davide Frattesi che vuole più minutaggio in vista del Mondiale. L'Inter non chiude alla sua partenza, sulle sue tracce c'è la Juventus.
Frattesi, nessun ostruzionismo da parte dell’Inter. Juve? Margini ristrettissimi perché…
"Spalletti lo vorrebbe, l'Inter non sembra intenzionata a fare ostruzione anche perché il giocatore vuole giocare anche in chiave nazionale, ma le restrizioni del fair play finanziario impongono attenzione. I margini di manovra sono ristrettissimi, anche per questo i bianconeri lavorano su alcune occasioni low-cost", scrive il Giorno.
