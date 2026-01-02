FC Inter 1908
Tra i giocatori che potrebbero essere protagonisti di questo mercato c'è Davide Frattesi che vuole più minutaggio in vista del Mondiale
Tra i giocatori che potrebbero essere protagonisti di questo mercato c'è Davide Frattesi che vuole più minutaggio in vista del Mondiale. L'Inter non chiude alla sua partenza, sulle sue tracce c'è la Juventus.

"Spalletti lo vorrebbe, l'Inter non sembra intenzionata a fare ostruzione anche perché il giocatore vuole giocare anche in chiave nazionale, ma le restrizioni del fair play finanziario impongono attenzione. I margini di manovra sono ristrettissimi, anche per questo i bianconeri lavorano su alcune occasioni low-cost", scrive il Giorno.

