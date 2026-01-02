Sarebbe importantissimo per lui accumulare minuti e ritrovare fiducia a pochi mesi dallo spareggio per i mondiali e - si spera - dalla fase finale della competizione. L’ex Roma preferirebbe ovviamente rimanere in Italia, affascinato dall’idea di tornare a lavorare con Spalletti, con il quale si è trovato bene in nazionale ed entrambi sono convinti che ritrovarsi possa provocare vantaggi reciproci. L’alternativa, sicuramente più gradita all’Inter, porta in Turchia.

Il Fenerbahce sta insistendo nel tentativo di convincere il ragazzo: è questo il tassello che per ora manca e che agevolerebbe la definizione della trattativa in tempi anche piuttosto rapidi. In viale della Liberazione non farebbero di certo barricate, a fronte ovviamente di offerte ritenute adeguate per un calciatore che comunque ha avuto dei picchi di rendimento importanti. L’asticella per il cartellino di Frattesi è a 35 milioni".