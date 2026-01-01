Si sbilancia La Gazzetta dello Sport sul mercato invernale dell’Inter. Cristian Chivu si aspetta qualcosa in entrata, come evidenziato dalla rosea:
calciomercato
Gazzetta boom: “Chivu aspetta il mercato, Marotta chiaro. E se parte Frattesi arriva…”
“Inevitabile che l’allenatore nerazzurro speri nel mercato per rammendare le smagliature dell’organico: Luis Henrique, che sta sostituendo Dumfries, non ha ancora convinto dopo sette partite di fila da titolare che avrebbero dovuto rassicurarlo. E anche la difesa, nonostante l’imminente ritorno di Acerbi, avrebbe bisogno di ago e filo per essere più resistente. Il presidente Marotta domenica è stato chiaro sull’argomento: non è periodo di grandi investimenti, bisogna tararsi su una finestra trasferimenti globalmente povera.
Ma sia lui, sia il direttore Ausilio si augurano di poter vendere un giocatore (Frattesi) per liberare spazio tra i cassetti di Appiano e al tempo stesso finanziare un ingresso più funzionale per la seconda parte della stagione. Soltanto in questo modo l’Inter può migliorare la qualità della sua stoffa e meritare l’allure della favorita all’Opera dello scudetto", si legge sulla rosea.
© RIPRODUZIONE RISERVATA