"L’Inter è in attesa della prossima mossa del Nottingham Forest che, a sua volta, non aspetta altro che vendere il suo pezzo più pregiato al Manchester City per una cifra mostruosa: Elliot Anderson per 130 milioni di sterline. È lui, attualmente impegnato al Mondiale, la chiave di volta per rilanciarsi sul mercato con un super budget, utile anche a coprire il buco che lascerebbe proprio Anderson lì in mezzo. Frattesi sarebbe insomma il nome ideale (di nuovo) al posto di quel Mister 150 milioni (in euro) per la squadra di Nottingham che, sforzandosi il giusto, potrebbe arrivare a quei 30 milioni che l’Inter chiede per l’uomo del gol del 4-3 in semifinale di Champions League al Barcellona al 99’. Così l’incastro sarebbe perfetto", spiega La Gazzetta dello Sport.