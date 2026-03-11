"A distanza di mesi, forse non è più prematuro considerare Frattesi una scommessa persa", commenta La Gazzetta dello Sport

Le premesse di inizio stagione erano ben altre, anche perché Davide Frattesi sperava di vivere una seconda vita in nerazzurro con Chivu, le cui idee tattiche sembravano inizialmente conciliare con le caratteristiche dell'ex centrocampista di Monza e Sassuolo. E invece quest'anno il centrocampista classe 1999 sta facendo molta fatica ad imporsi e i numeri raccontano le sue difficoltà: 0 gol e 0 assist in 16 partite in campionato, un assist in Champions e due in Coppa Italia.

"I numeri parlano, e questa volta lo fanno in modo impietoso: 27' in campo, 2 palloni toccati, zero passaggi, zero dribbling, un contrasto e... fine. Il derby di Davide Frattesi sta tutto lì, racchiuso dentro statistiche che non rendono onore alle potenzialità del centrocampista nerazzurro ma che allo stesso tempo fotografano il momento da incubo dell'ex Sassuolo. Sempre meno incisivo, sempre meno determinante, sempre meno... Frattesi. Lui, che proprio gli anni scorsi subentrava e graffiava puntualmente con gli inserimenti diventati suo marchio di fabbrica e che oggi è invece finito travolto da una voragine scura, nera, apparentemente inesorabile", si legge su La Gazzetta dello Sport.

"Bayern e Barcellona, per citare giusto un paio di esempi, ben si ricordano quanto fosse pericoloso il jolly Frattesi: gol decisivo all'Allianz Arena, gol decisivo a San Siro contro la squadra di Flick. Senza citare i centri in campionato. Il centrocampista nerazzurro, l'anno scorso, lamentava uno scarso minutaggio. Per certi versi pure giustamente, considerando l'incisività prepotente con cui spesso indirizzava partite in corso", aggiunge poi la Rosea che poi chiosa così:

"A distanza di mesi, forse non è più prematuro considerare Frattesi una scommessa persa. Per lo meno in questa stagione. Perché l'azzurro di occasioni ne ha avute in tutte le competizioni, ma i numeri tornano a parlare: zero gol e zero assist in 16 partite di Serie A, un solo passaggio vincente in Champions, due assist in Coppa Italia. Troppo poco per sovvertire le gerarchie di Chivu e dell'Inter. E così l'attesa si avvicina alla conclusione: l'estate prossima, dopo due sessioni di mercato in cui è spesso stato ad un passo dall'addio, le strade di Frattesi e dell'Inter si separeranno. Non senza rimpianti".