L'esterno algerino del Verona è una delle rivelazioni di questa prima parte di stagione: i nerazzurri lo osservano

Fabio Alampi Redattore 24 dicembre 2025 (modifica il 24 dicembre 2025 | 09:16)

Tra i tanti nomi presi in esame dall'Inter per rinforzare la batteria degli esterni c'è anche quello di Rafik Belghali: l'algerino del Verona è una delle rivelazioni di questa prima parte di stagione, e i nerazzurri lo stanno seguendo con grande attenzione. Contatti in corso tra le parti, come spiega Tuttosport:

"Risale il nome di Rafik Belghali negli exit poll nerazzurri per la fascia destra. Non è un mistero, infatti, che Marotta e Ausilio siano al lavoro per regalare a Chivu un nuovo esterno, visti i tanti guai fisici di Dumfries (sarà out almeno fino a marzo inoltrato) e Darmian (finora inutilizzabile). Ecco perché l'Inter strizza l'occhio al laterale destro del Verona che si è imposto nel girone d'andata come uno dei talenti più interessanti del campionato".

"Motivo per cui importanti club tedeschi e nostrani gli hanno già messo gli occhi addosso. A partire dalla società nerazzurra che l'ha fatto seguire da vicino in più occasioni. Un'opera di scouting che ha visto Belghali essere promosso a pieni voti dagli 007 interisti. Ecco perché ora Ausilio può accelerare, nonostante Rafik sia al momento impegnato con l'Algeria in Coppa d'Africa. Attenzione però: questo non sembra al momento uno scoglio insormontabile, visto che - qualora i biancoverdi non dovessero arrivare in fondo - Belghali sarebbe di rientro in Italia e arruolabile da Chivu già prima di metà gennaio".

"Intanto i contatti proseguono e l'agente dell'esterno destro è atteso in Italia con l'arrivo del nuovo anno. La sensazione è che di fronte a una buona offerta (10-12 milioni più una piccola percentuale sulla rivendita) l'Hellas possa capitolare e cedere il proprio gioiello, come già accaduto a gennaio con Belahyane l'anno scorso e Ngonge nel gennaio 2024. Belghali viene ritenuto dalle parti di viale della Liberazione il sostituto di Darmian, in scadenza a giugno e destinato a dire addio a fine stagione. Anticiparne l'acquisto permetterebbe di tamponare l’emergenza attuale sulla fascia destra".