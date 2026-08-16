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Emerge un retroscena importante sul trasferimento di Davide Frattesi dall'Inter alla Lazio, diventato ufficiale nelle scorse ore. Come riferisce Matteo Moretto su YouTube, infatti, cambia la cifra totale del prestito oneroso che pagheranno i biancocelesti per il centrocampista:

Screen dall'intervista dai canali ufficiali della Lazio

"La trattativa è stata poi chiusa in fretta e furia. E' vero che il prestito oneroso sarà di 5 milioni di euro, ma oltre ai 5 milioni di euro mi dicono che ci saranno dei bonus facilmente raggiungibili di circa 2 milioni di euro, più diritto di riscatto a 10 milioni di euro e 50% di futura rivendita".

La foto pubblicata dal sito ufficiale della Lazio

"Lotito si è pagato in prima persona e pagare così tanto un prestito ti lascia pensare che la Lazio ha intenzione poi di riscattare il giocatore".