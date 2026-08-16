VIDEO / Luis Henrique in esclusiva a Fcinter1908: "Sarà anno diverso! Ok a sinistra"

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Una prova incolore per Luis Henrique nell'amichevole contro il Real Betis nel Ferragosto di Bari. Il laterale dell'Inter non ha brillato e la Gazzetta dello Sport riconduce il tutto a dinamiche di mercato che lo vedono inevitabilmente coinvolto. Scrive la rosea:

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"Lo avranno studiato da Roma e il pensiero del brasiliano tende ormai verso la Capitale: stavolta gioca a destra e fa il suo senza rubare mai l'occhio".

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)