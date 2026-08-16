«Ciao ragazzi, volevo davvero ringraziarvi per tutto l'amore e il supporto che abbiamo visto e sentito oggi». John Stones, neo difensore dell'Inter, ex City, ha segnato ieri contro il Betis Siviglia, al San Nicola di Bari, nell'ultima amichevole che ha anticipato l'inizio del campionato. Il 22 agosto, sabato prossimo, la squadra di Chivu aprirà la nuova stagione di Serie A contro il Monza.

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