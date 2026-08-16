L'ex City ha segnato nell'amichevole contro il Betis Siviglia il gol vittoria e si prepara come il resto della squadra al debutto in Serie A
VIDEO / Inter, Lautaro, Thuram e Stones al lavoro: primo allenamento ad Appiano
«Ciao ragazzi, volevo davvero ringraziarvi per tutto l'amore e il supporto che abbiamo visto e sentito oggi». John Stones, neo difensore dell'Inter, ex City, ha segnato ieri contro il Betis Siviglia, al San Nicola di Bari, nell'ultima amichevole che ha anticipato l'inizio del campionato. Il 22 agosto, sabato prossimo, la squadra di Chivu aprirà la nuova stagione di Serie A contro il Monza.
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