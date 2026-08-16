L'ex City ha segnato nell'amichevole contro il Betis Siviglia il gol vittoria e si prepara come il resto della squadra al debutto in Serie A

Eva A. Provenzano
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«Ciao ragazzi, volevo davvero ringraziarvi per tutto l'amore e il supporto che abbiamo visto e sentito oggi». John Stones, neo difensore dell'Inter, ex City, ha segnato ieri contro il Betis Siviglia, al San Nicola di Bari, nell'ultima amichevole che ha anticipato l'inizio del campionato. Il 22 agosto, sabato prossimo, la squadra di Chivu aprirà la nuova stagione di Serie A contro il Monza.

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All'82esimo il difensore ha fatto da centravanti su sponda di un altro compagno di reparto, Pavard: gol che è valso la vittoria. Una premessa di pre-campionato che sa di promessa. Alla fine il calciatore ha rilasciato delle breve dichiarazioni in un video che arriva dai profili social del club nerazzurro. Ha salutato tutti per l'amore, già si è accorto di quello dei tifosi nerazzurri, e ha aggiunto: «Sono davvero felice di aver giocato la mia prima partita e di aver segnato. I ragazzi hanno fatto un lavoro incredibile. Spero di vedervi tutti presto. Forza Inter».

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