A quasi un anno di distanza, non è cambiato lo scenario attorno a Davide Frattesi: il centrocampista non è ancora riuscito ad imporsi con la maglia dell'Inter e, visto il poco spazio, è inevitabile che si torni a parlare di un possibile futuro lontano da Milano. Spiega Tuttosport: "Il centrocampista ex Sassuolo, che dopo l’addio di Inzaghi e l’arrivo di Chivu era diventato incedibile per il club di Viale della Liberazione, tanto che addirittura si parlava di rinnovo di contratto, non è riuscito a imporsi neppure dopo il cambio allenatore, con Frattesi che sinora ha collezionato 11 presenze totali, per un minutaggio complessivo di 372’.