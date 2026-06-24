Alfio Musmarra ha parlato così delle ultime operazioni in casa Inter, partendo dall'affare saltato per Palestra

Matteo Pifferi Redattore 24 giugno 2026 (modifica il 24 giugno 2026 | 21:46)

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Intervenuto sul suo canale Youtube, Alfio Musmarra ha parlato così delle ultime operazioni in casa Inter, partendo dall'affare saltato per Palestra: "Nell'incontro di ieri l'Inter si aspettava di formalizzare, si presenta per chiudere la trattativa ed è stato comunicato che è arrivata l'offerta del Chelsea. Palestra fino a qualche ora prima aveva dato priorità all'Inter, ha visto i quasi 6 mln di euro, l'Inter ne metteva 2,5 e il giocatore ha fatto una scelta economica. Non siamo un campionato elitario ma di passaggio e lo sappiamo, quando arriva qualcuno che fa un'offerta nettamente superiore alla tua, sei tagliato fuori.

53 mln per un ragazzo che ha fatto un anno di Serie A mi sembra una cifra rilevante. Ve la dico tutta? Se devo spendere 60 mln, li spendo per Nico Paz, io personalmente. L'Inter può solo guardare, non ha nessuna voce in capitolo e può solo guardare gli altri. Bisogna vedere cosa succede tra Como e Real Madrid, solo dopo si potranno fare dei ragionamenti"

"Ora bisognerà trovare un giocatore forte, da Inter, strutturato anche fisicamente. Partendo da sinistra, Dimarco ha caratteristiche fantastiche ma non benissimo a livello di centimetri. Calhanoglu, Zielinski e Barella uguali. Dumfries non aveva i piedi di Hakimi ma aveva qualità atletiche e fisiche devastanti. Si parla sempre di Champions League, serve uno da Champions sulla destra. Dodò è un nome che circolava nelle scorse settimane, prenderlo sarebbe un bel rischio. L'anno scorso Oaktree si è lamentata per la Champions, se ti lamenti per la Champions però bisogna fare acquisti da Champions e da qui non si scappa. Ndoye da centrocampo in su è un buon giocatore, per me non è un quinto, non so se può fare la fase difensiva. Bisogna andare a pescare da squadre non si secondo livello ma da squadre di Champions, ad esempio il Borussia"