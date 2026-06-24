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fcinter1908 calciomercato mercato inter Musmarra su Oaktree: “L’anno scorso lamentele per KO col Bodo, ora però…”

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Musmarra su Oaktree: “L’anno scorso lamentele per KO col Bodo, ora però…”

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Alfio Musmarra ha parlato così delle ultime operazioni in casa Inter, partendo dall'affare saltato per Palestra
Matteo Pifferi Redattore 

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Intervenuto sul suo canale Youtube, Alfio Musmarra ha parlato così delle ultime operazioni in casa Inter, partendo dall'affare saltato per Palestra: "Nell'incontro di ieri l'Inter si aspettava di formalizzare, si presenta per chiudere la trattativa ed è stato comunicato che è arrivata l'offerta del Chelsea. Palestra fino a qualche ora prima aveva dato priorità all'Inter, ha visto i quasi 6 mln di euro, l'Inter ne metteva 2,5 e il giocatore ha fatto una scelta economica. Non siamo un campionato elitario ma di passaggio e lo sappiamo, quando arriva qualcuno che fa un'offerta nettamente superiore alla tua, sei tagliato fuori.

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53 mln per un ragazzo che ha fatto un anno di Serie A mi sembra una cifra rilevante. Ve la dico tutta? Se devo spendere 60 mln, li spendo per Nico Paz, io personalmente. L'Inter può solo guardare, non ha nessuna voce in capitolo e può solo guardare gli altri. Bisogna vedere cosa succede tra Como e Real Madrid, solo dopo si potranno fare dei ragionamenti"

Inter Palestra

"Ora bisognerà trovare un giocatore forte, da Inter, strutturato anche fisicamente. Partendo da sinistra, Dimarco ha caratteristiche fantastiche ma non benissimo a livello di centimetri. Calhanoglu, Zielinski e Barella uguali. Dumfries non aveva i piedi di Hakimi ma aveva qualità atletiche e fisiche devastanti. Si parla sempre di Champions League, serve uno da Champions sulla destra. Dodò è un nome che circolava nelle scorse settimane, prenderlo sarebbe un bel rischio. L'anno scorso Oaktree si è lamentata per la Champions, se ti lamenti per la Champions però bisogna fare acquisti da Champions e da qui non si scappa. Ndoye da centrocampo in su è un buon giocatore, per me non è un quinto, non so se può fare la fase difensiva. Bisogna andare a pescare da squadre non si secondo livello ma da squadre di Champions, ad esempio il Borussia"

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