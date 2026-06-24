Intervenuto sul suo canale Youtube, Fabrizio Romano ha fatto il punto della situazione sul mercato dell'Inter

Matteo Pifferi Redattore 24 giugno 2026 (modifica il 24 giugno 2026 | 19:57)

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Intervenuto sul suo canale Youtube, Fabrizio Romano ha fatto il punto della situazione sul mercato dell'Inter:

“Tante domande su Solet, era stato dato vicino all’Inter ma non lo era. C’era una differenza di valutazione con l’Udinese, inizialmente dai 17 proposti ai 30 richiesti. Le chiamate continuano ma non siamo assolutamente in chiusura. Ci avete chiesto di commentare le voci sull’Atletico Madrid, che non si è fatto vivo con l’Udinese per ora. L'Udinese non ha avuto contatti con l'Atletico Madrid, vediamo se il club spagnolo scenderà in pista su Solet.

A proposito di difensori, Chalobah ha molta voglia di Italia, il centrale può lasciare il Chelsea se arriva l’offerta giusta. Il Como si è mosso e lo ha fatto in maniera forte, con una prima offerta sul tavolo. C’è comunque distanza per ora. Il Como cerca un difensore importante, era anche stato cercato dal Chelsea per Ramon (non in cima alla lista). Su Chalobah occhio perché c’è anche un interesse da parte dell’Inter, è una possibilità per la difesa. I nerazzurri lo apprezzano da anni, vedremo se ci sarà una proposta al Chelsea. Il Como comunque un’offerta l’ha già fatta”.

“Tante domande su Chiesa, su Inter e Juve in particolare. Al momento la decisione è di fare la preseason al Liverpool con Iraola, vuole giocarsela col nuovo allenatore. Non è comunque un’operazione da immediato, ma da lungo termine nel corso dell’estate”.