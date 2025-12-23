"Se al tramonto dell’era Inzaghi erano quasi volati gli stracci — l’ex tecnico Simone non gli aveva dato l’onore delle armi in finale di Champions, nemmeno mezzo minuto in campo dopo che lo stesso Davide aveva consegnato la squadra alla leggenda con il 4-3 al Barça –, in questo tempo la mezzala ha pagato guai fisici che hanno azzoppato l’inizio stagione. L’ernia per cui è stato operato era tripla, più complicata del previsto, e la voglia di rientrare lo ha poi portato ad accelerare troppo, con conseguente doloroso versamento. Uscire dai blocchi, insomma, è stato più difficile che mai, ma l’incastro con il calcio di Chivu non è riuscito soprattutto dal punto di vista tecnico. Nonostante il dinamismo piaccia all’allenatore, altri hanno scalato più facilmente la montagna. L’ultima delusione, molto forte, è arrivata in Arabia: contro il Bologna, gara dal profondo turnover, Frattesi era stato provato con insistenza. Fino alla fine Davide ha sperato di poter finalmente giocare la quinta partita da titolare, ma niente da fare: all’inizio il solito Barella, per lui giusto 19’ da subentrato".