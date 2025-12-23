"Se al tramonto dell’era Inzaghi erano quasi volati gli stracci — l’ex tecnico Simone non gli aveva dato l’onore delle armi in finale di Champions, nemmeno mezzo minuto in campo dopo che lo stesso Davide aveva consegnato la squadra alla leggenda con il 4-3 al Barça –, in questo tempo la mezzala ha pagato guai fisici che hanno azzoppato l’inizio stagione. L’ernia per cui è stato operato era tripla, più complicata del previsto, e la voglia di rientrare lo ha poi portato ad accelerare troppo, con conseguente doloroso versamento. Uscire dai blocchi, insomma, è stato più difficile che mai, ma l’incastro con il calcio di Chivu non è riuscito soprattutto dal punto di vista tecnico. Nonostante il dinamismo piaccia all’allenatore, altri hanno scalato più facilmente la montagna. L’ultima delusione, molto forte, è arrivata in Arabia: contro il Bologna, gara dal profondo turnover, Frattesi era stato provato con insistenza. Fino alla fine Davide ha sperato di poter finalmente giocare la quinta partita da titolare, ma niente da fare: all’inizio il solito Barella, per lui giusto 19’ da subentrato".
"Così i numeri restano ancora monchi tra 14 presenze, 499’ e neanche lo straccio di un gol, anomalia per un assaltatore specializzato come lui. Come un playoff Mondiale alle porte e una eventuale convocazione per l’estate americana da sudare, il desiderio di partire subito è cresciuto. Al contrario, la voglia che aveva di giocarsela ad Appiano non è la stessa di qualche settimana fa: da Sucic a Zielinski, anche la seconda fila di centrocampo lo ha superato. I movimenti Inter-Juve sono da sempre materia incandescente, ma i nerazzurri vorrebbero solo Khephren Thuram in cambio: sul francese, però, è già arrivato il niet della Signora. Anche Cambiaso è un vecchio pallino nerazzurro e occuperebbe una posizione sguarnita dal ko di Dumfries, ma pure in questo caso i margini per lo scambio sembrano pochi. La situazione per la mezzala resta in complicata evoluzione ma, presto o tardi, la strada lo porterà lontano da Milano", chiude Gazzetta.
