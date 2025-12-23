FC Inter 1908
Inter, su Frattesi il Fenerbahce ma vuole la Juve. Scambio? Un altro pallino oltre a Thuram

Inter, su Frattesi il Fenerbahce ma vuole la Juve. Scambio? Un altro pallino oltre a Thuram - immagine 1
Il centrocampista è in uscita dall'Inter che chiede 30-35 mln per il suo cartellino. Spalletti lo vorrebbe, ma serve l'incastro giusto
Il centrocampista Davide Frattesi è in uscita dall'Inter che chiede 30-35 mln per il suo cartellino. Spalletti lo vorrebbe, ma serve l'incastro giusto per accontentare entrambi i club e il giocatore.

"Che sia gennaio ormai incombente o l’estate che aprirebbe occasioni migliori per tutti, la mezzala si rimpicciolisce sempre di più nell’orizzonte nerazzurro con il rischio concreto di sparire. Così, in una delle due prossime sedute, dovrebbe lasciare il club che lo aveva scelto tra mille speranze nel lontano 2023-24. Lo aveva pure trattenuto appena quattro mesi fa, dopo una seconda stagione scolorita, ma con qualche lampo europeo. Lo aveva illuso di una nuova primavera grazie al cambio di allenatore: niente da fare, Frattesi non riesce a rimanere al centro dell’Inter ,neanche adesso che è Cristian Chivu il sole attorno a cui girano i pianeti. Per il momento ha un cartello attaccato al collo, c’è scritto 30-35 milioni: è la valutazione che ne fa il club nerazzurro, non intenzionato a scendere. E neanche a fare regali a una diretta concorrente come la Juventus, da sempre interessata alla mercanzia. Lo è ancora di più da quando in panchina c’è Luciano Spalletti, che ha spremuto il meglio da Davide in nazionale e lo considera la dinamo che gli manca. Al momento, però, il mercato estero per lui non si è ancora acceso davvero per lui, a parte il Fenerbahce: Istanbul, però, non intriga il 25enne centrocampista, più che il Bosforo lo attrae il Po che sgorga nel Parco del Valentino a Torino", spiega La Gazzetta dello Sport.

Inter, su Frattesi il Fenerbahce ma vuole la Juve. Scambio? Un altro pallino oltre a Thuram- immagine 2
Getty Images

"Se al tramonto dell’era Inzaghi erano quasi volati gli stracci — l’ex tecnico Simone non gli aveva dato l’onore delle armi in finale di Champions, nemmeno mezzo minuto in campo dopo che lo stesso Davide aveva consegnato la squadra alla leggenda con il 4-3 al Barça –, in questo tempo la mezzala ha pagato guai fisici che hanno azzoppato l’inizio stagione. L’ernia per cui è stato operato era tripla, più complicata del previsto, e la voglia di rientrare lo ha poi portato ad accelerare troppo, con conseguente doloroso versamento. Uscire dai blocchi, insomma, è stato più difficile che mai, ma l’incastro con il calcio di Chivu non è riuscito soprattutto dal punto di vista tecnico. Nonostante il dinamismo piaccia all’allenatore, altri hanno scalato più facilmente la montagna. L’ultima delusione, molto forte, è arrivata in Arabia: contro il Bologna, gara dal profondo turnover, Frattesi era stato provato con insistenza. Fino alla fine Davide ha sperato di poter finalmente giocare la quinta partita da titolare, ma niente da fare: all’inizio il solito Barella, per lui giusto 19’ da subentrato".

Inter, su Frattesi il Fenerbahce ma vuole la Juve. Scambio? Un altro pallino oltre a Thuram- immagine 3
Getty Images

"Così i numeri restano ancora monchi tra 14 presenze, 499’ e neanche lo straccio di un gol, anomalia per un assaltatore specializzato come lui. Come un playoff Mondiale alle porte e una eventuale convocazione per l’estate americana da sudare, il desiderio di partire subito è cresciuto. Al contrario, la voglia che aveva di giocarsela ad Appiano non è la stessa di qualche settimana fa: da Sucic a Zielinski, anche la seconda fila di centrocampo lo ha superato. I movimenti Inter-Juve sono da sempre materia incandescente, ma i nerazzurri vorrebbero solo Khephren Thuram in cambio: sul francese, però, è già arrivato il niet della Signora. Anche Cambiaso è un vecchio pallino nerazzurro e occuperebbe una posizione sguarnita dal ko di Dumfries, ma pure in questo caso i margini per lo scambio sembrano pochi. La situazione per la mezzala resta in complicata evoluzione ma, presto o tardi, la strada lo porterà lontano da Milano", chiude Gazzetta.

