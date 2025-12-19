L'estremo difensore 23enne del Friburgo, che l'Inter sta seguendo con altri portieri, ha parlato in un'intervista a Skysport

Eva A. Provenzano Caporedattore 19 dicembre - 23:47

Lo hanno accostato alla porta dell'Inter.Noah Atubolu ha risposto alle domande di Skysport e si è soffermato anche sul suo futuro. Il suo modello? Neuer. «Imparo molto da lui. Per me è il miglior portiere di sempre. Ha cambiato completamente il gioco. È un portiere completamente diverso da chiunque altro, con una tecnica completamente diversa, una tecnica unica», ha raccontato nell'intervista l'estremo difensore che i dirigenti nerazzurri stanno prendendo in considerazione.

«Se sogno di essere il prossimo Neuer del Bayern Monaco? Penso che il suo ruolo sia incredibilmente difficile da ricoprire, il che la dice lunga sulla sua carriera. Tuttavia, continuo a seguire la mia strada e finora sto cercando di migliorare e il mio percorso di crescita è tutt'altro che finito. Il mio futuro al Friburgo? Giocherò sicuramente la seconda metà della stagione qui. Il Mondiale? È un mio obiettivo. Ho 23 anni e ho ancora molto da fare, ma sono consapevole di ciò che sto realizzando e spero di esserci. Se ciò non accadrà, la mia carriera continuerà e non sarà peggiore, perché abbiamo molti buoni portieri in Germania, soprattutto con Marc. La Nigeria? Sì, c'è stata una richiesta è giocare per la Germania, però non si sa mai», ha detto ancora.

Portieri ideali — «Il mio ideale di portiere? Per il gioco di linea, sceglierei Donnarumma. Per la leadership, chiaramente Manuel Neuer, e per i piedi, Ederson. Trovo difficile comporre una formazione di portieri, ma ci sono alcuni portieri che mi piacciono e che guardo spesso, come Manu Neuer o Mike Maignan. Come vedo i prossimi dieci anni? Nel calcio possono succedere così tante cose, è difficile fissare obiettivi per i prossimi dieci anni. Ma ovviamente ho degli obiettivi. Tra dieci anni avrò 33 anni, che è una buona età per un portiere. Ma affronto sempre una partita alla volta. Certo, può succedere di tutto. Le cose possono cambiare rapidamente in entrambe le direzioni. E penso che faresti un torto a te stesso se facessi un piano decennale e poi tutto andasse diversamente da come lo avevi immaginato», ha concluso il giovane portieri.

(Fonte: sport.sky.de)