FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Galatasaray a Milano, ma nessun incontro previsto con l’Inter per Calhanoglu

calciomercato

Galatasaray a Milano, ma nessun incontro previsto con l’Inter per Calhanoglu

Galatasaray a Milano, ma nessun incontro previsto con l’Inter per Calhanoglu - immagine 1
La dirigenza nerazzurra non si siederà al tavolo per discutere del futuro del centrocampista: ogni discorso verrà rinviato all'estate
Fabio Alampi Redattore 

Nonostante le tante voci provenienti dalla Turchia e la presenza degli emissari Galatasaray a Milano, non sono previsti incontri con l'Inter per Hakan Calhanoglu.

Galatasaray a Milano, ma nessun incontro previsto con l’Inter per Calhanoglu- immagine 2
Getty Images

La dirigenza nerazzurra non si siederà al tavolo in questa sessione di mercato per discutere del futuro del centrocampista, e ogni discorso verrà rinviato all'estate.

Inter Calhanoglu
Getty Images

Netta la chiusura de La Gazzetta dello Sport: "Il Galatasaray è in missione a Milano e vorrebbe riparlare per l'ennesima volta di Calhanoglu: l'Inter, però, non ha intenzione di aprire un dialogo. Nessun incontro previsto a dispetto delle notizie filtrate dalla Turchia".

Leggi anche
Inter, Oaktree vuole il grande colpo di mercato! Lookman o Koné? No, di più: si ragiona su…
Sky – Inter, fatta per Mlacic: le cifre! Firmerà per 5 anni, ecco il progetto per lui

© RIPRODUZIONE RISERVATA