Nonostante le tante voci provenienti dalla Turchia e la presenza degli emissari Galatasaray a Milano, non sono previsti incontri con l'Inter per Hakan Calhanoglu.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Galatasaray a Milano, ma nessun incontro previsto con l’Inter per Calhanoglu
calciomercato
Galatasaray a Milano, ma nessun incontro previsto con l’Inter per Calhanoglu
La dirigenza nerazzurra non si siederà al tavolo per discutere del futuro del centrocampista: ogni discorso verrà rinviato all'estate
La dirigenza nerazzurra non si siederà al tavolo in questa sessione di mercato per discutere del futuro del centrocampista, e ogni discorso verrà rinviato all'estate.
Netta la chiusura de La Gazzetta dello Sport: "Il Galatasaray è in missione a Milano e vorrebbe riparlare per l'ennesima volta di Calhanoglu: l'Inter, però, non ha intenzione di aprire un dialogo. Nessun incontro previsto a dispetto delle notizie filtrate dalla Turchia".
© RIPRODUZIONE RISERVATA