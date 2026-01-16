Nonostante le tante voci provenienti dalla Turchia e la presenza degli emissari Galatasaray a Milano, non sono previsti incontri con l'Inter per Hakan Calhanoglu.

La dirigenza nerazzurra non si siederà al tavolo in questa sessione di mercato per discutere del futuro del centrocampista, e ogni discorso verrà rinviato all'estate.

Netta la chiusura de La Gazzetta dello Sport: "Il Galatasaray è in missione a Milano e vorrebbe riparlare per l'ennesima volta di Calhanoglu: l'Inter, però, non ha intenzione di aprire un dialogo. Nessun incontro previsto a dispetto delle notizie filtrate dalla Turchia".