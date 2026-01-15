FC Inter 1908
Si è chiusa in queste ore infatti la trattativa tra i nerazzurri e l'Hajduk Spalato per il difensore classe 2007: lo riporta Gianluca Di Marzio
Marco Astori
Marco Astori 

E' fatta: Branimir Mlacic sarà un calciatore dell'Inter. Si è chiusa in queste ore infatti la trattativa tra i nerazzurri e l'Hajduk Spalato per il difensore classe 2007: lo riporta Gianluca Di Marzio.

Tra domenica sera e lunedì il calciatore arriverà in Italia: l'Hajduk ha accettato oggi l'offerta da 5 milioni più bonus. Firmerà un contratto da 5 anni e rimarrà in Croazia fino a giugno: poi dalla prossima stagione andrà in prima squadra. Il giocatore ha detto no ad altri club italiani.

