E' fatta: Branimir Mlacic sarà un calciatore dell'Inter. Si è chiusa in queste ore infatti la trattativa tra i nerazzurri e l'Hajduk Spalato per il difensore classe 2007: lo riporta Gianluca Di Marzio.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Sky – Inter, fatta per Mlacic: le cifre! Firmerà per 5 anni, ecco il progetto per lui
calciomercato
Sky – Inter, fatta per Mlacic: le cifre! Firmerà per 5 anni, ecco il progetto per lui
Si è chiusa in queste ore infatti la trattativa tra i nerazzurri e l'Hajduk Spalato per il difensore classe 2007: lo riporta Gianluca Di Marzio
Tra domenica sera e lunedì il calciatore arriverà in Italia: l'Hajduk ha accettato oggi l'offerta da 5 milioni più bonus. Firmerà un contratto da 5 anni e rimarrà in Croazia fino a giugno: poi dalla prossima stagione andrà in prima squadra. Il giocatore ha detto no ad altri club italiani.
© RIPRODUZIONE RISERVATA