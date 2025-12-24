L'Inter ha deciso: è Branimir Mlacic l'investimento per il futuro. Il club nerazzurro, come spiega La Gazzetta dello Sport, è pronto all'affondo per il giovane dell'Hajduk: "Il nome è nuovo, fresco e in piena linea con la politica societaria dell'Inter sul mercato. La dirigenza nerazzurra lavora per rinforzare quella che sarà la difesa del futuro, considerando pure che sia De Vrij che Acerbi saluteranno a fine stagione (per l'olandese non è nemmeno escluso che una separazione possa arrivare già a gennaio), ed ha individuato in Branimir Mlacic il potenziale "crack".
calciomercato
Gazzetta annuncia: “Mlacic è un crack per l’Inter: arriva l’affondo, tutti i dettagli”
Centrale classe 2007 - 18 anni appena compiuti a marzo scorso -, Mlacic rappresenta il prototipo del difensore moderno: abile nella gestione del pallone, rapido, già molto strutturato fisicamente nonostante la giovane età. Nei giorni scorsi, l'Inter ha intensificato i contatti con l'Hajduk Spalato proprietario del cartellino e nel giro di qualche settimana potrebbe affondare il colpo. In tempi rapidi.
Principalmente per un motivo, che porta alla foltissima concorrenza: su Mlacic hanno i fari accesi tante delle big europee, tra cui Dortmund, Newcastle, Barcellona e Real Madrid. Una conferma delle potenzialità del difensore croato. Poi, se la trattativa arrivasse a dama, lo sviluppo sarebbe simile per esempio all'operazione Sucic: prestito ancora all'Hajduk Spalato, arrivo a Milano, se necessaria una parentesi in Serie C con l'Under 23 per prendere le misure all'Italia e - si augurano Marotta e Ausilio - lo sbarco in prima squadra".
