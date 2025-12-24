L'Inter ha deciso: è Branimir Mlacic l'investimento per il futuro. Il club nerazzurro, come spiega La Gazzetta dello Sport, è pronto all'affondo per il giovane dell'Hajduk: "Il nome è nuovo, fresco e in piena linea con la politica societaria dell'Inter sul mercato. La dirigenza nerazzurra lavora per rinforzare quella che sarà la difesa del futuro, considerando pure che sia De Vrij che Acerbi saluteranno a fine stagione (per l'olandese non è nemmeno escluso che una separazione possa arrivare già a gennaio), ed ha individuato in Branimir Mlacic il potenziale "crack".