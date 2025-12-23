L'Inter è forte su Branimir Mlacic . Lo riporta Fabrizio Romano, esperto di mercato, nel corso di un video sul suo canale YouTube: "C'è stato un incontro negli ultimi giorni tra l'Inter e l'entourage di Branimir Mlacic, difensore dell'Hajduk.

Ragazzo di talento, centrale molto interessante su cui l'Inter sta lavorando. Non è la sola, ci sono anche altri club italiani: l'Inter sta provando a prenderlo per l'Under 23 e sta provando a capire se può raggiungere un accordo.