L'Inter è forte su Branimir Mlacic. Lo riporta Fabrizio Romano, esperto di mercato, nel corso di un video sul suo canale YouTube: "C'è stato un incontro negli ultimi giorni tra l'Inter e l'entourage di Branimir Mlacic, difensore dell'Hajduk.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Romano: “Inter, incontro per Mlacic. Ecco cifre e progetto nerazzurro per lui”
calciomercato
Romano: “Inter, incontro per Mlacic. Ecco cifre e progetto nerazzurro per lui”
L'Inter è forte su Branimir Mlacic. Lo riporta Fabrizio Romano, esperto di mercato, nel corso di un video sul suo canale YouTube
Ragazzo di talento, centrale molto interessante su cui l'Inter sta lavorando. Non è la sola, ci sono anche altri club italiani: l'Inter sta provando a prenderlo per l'Under 23 e sta provando a capire se può raggiungere un accordo.
Le cifre che mi raccontano sull'eventuale operazione sono da 5 milioni di euro con dei bonus: poi bisognerà capire il giocatore cosa vuole fare. L'Inter non è la sola ma un incontro c'è stato, è iniziata la trattativa per questo ragazzo: vedremo se i nerazzurri sceglieranno di affondare. Al momento è un discorso per l'Under 23".
© RIPRODUZIONE RISERVATA