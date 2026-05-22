Alfredo Pedullà ha riportato aggiornamenti su Ivan Provedel, profilo accostato anche all'Inter alla ricerca di un portiere

Matteo Pifferi Redattore 22 maggio 2026 (modifica il 22 maggio 2026 | 18:37)

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Intervenuto sul suo canale Youtube, Alfredo Pedullà ha riportato aggiornamenti su Ivan Provedel, profilo accostato anche all'Inter alla ricerca di un portiere al posto di Sommer. I nerazzurri, però, sembrano orientati a dare fiducia a Martinez come primo portiere e quindi cercano un vice.

Ecco cosa dice Pedullà: "Nella Lazio ci sono tanti giocatori in scadenza di contratto, non solo al 30 giugno 2026 ma anche a quello in scadenza al 30 giugno 2027 perché se non rinnovi, bisogna trovare una soluzione prima che tu vada via a zero l'anno dopo. Tra questi c'è Ivan Provedel, che ha avuto un grande infortunio. Sul professionista, sull'uomo e sul rendimento c'è poco da dire, probabilmente andrà via, sta valutando 2-3 proposte.

Mi avete chiesto dell'Inter ma vi posso rispondere che l'Inter ha fatto un sondaggio ma sta pensando di promuovere Martinez e allo stesso tempo Provedel sta pensando se conviene o meno fare già il vice, la chioccia del titolare o continuare a fare il titolare. La sua ambizione sarebbe quella di fare il titolare. Aspettando le sue decisioni definitive, Provedel è il primo nome della lista del Bologna, Sartori lo apprezza da sempre anche se il Bologna ha sondato Falcone e aspetta di capire le decisioni di Provedel.

Sullo sfondo c'è stato un sondaggio della Fiorentina, al momento non ho notizie su De Gea ma la Fiorentina si vuole premunire nel caso in cui dovesse partire De Gea. Questo sondaggio c'è stato, Provedel probabilmente cambierà aria, seguirebbe Sarri tutta la vita ma se Carnesecchi non è sul mercato, è normale che Provedel si guarderà in giro per la migliore opzione"