Gazzetta boom: “Questo giocatore dell’Udinese troverebbe posto nell’Inter!”

Si sbilancia La Gazzetta dello Sport: c'è un calciatore dell'Udinese che giocherebbe in questa Inter di Cristian Chivu. Ecco quanto evidenziato dal quotidiano dopo la vittoria dei nerazzurri in Friuli per 1-0.
“Forse è l’unico giocatore dell’Udinese che troverebbe posto nell’Inter. Difensore con piede da centrocampista, non trova un compagno che gli dia corda”, la pagella di Oumar Solet. Voto 6,5 per lui, già accostato alla difesa nerazzurra nella finestra estiva di mercato. Rimane un osservato speciale dei dirigenti interisti. E anche questa volta ha brillato, come l'anno scorso.
