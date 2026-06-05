Il dirigente del club friulano ha parlato anche del giocatore che da tempo viene accostato all'Inter

Eva A. Provenzano Caporedattore 5 giugno 2026 (modifica il 5 giugno 2026 | 16:42)

A Parma per il Festival della Serie A c'era anche il direttore sportivo dell'Udinese,GianlucaNani a cui è stato chiesto della prossima stagione e inevitabilmente anche di calciomercato.

«Noi facciamo quello che dobbiamo sempre fare, che abbiamo sempre fatto e che la famiglia Pozzo fa da 40 anni. Siamo contenti perché siamo arrivati decimi, ci siamo salvati con tre mesi di anticipo che era il nostro obiettivo. Un buon punto di partenza e da qui ripartiremo insomma», ha detto.

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-Solet lo rivedremo ancora con la maglia dell'Udinese nella prossima stagione?

Li vorrei rivedere tutti. Solet è un giocatore che ci chiedono ma non è solo lui. Lo considero come certificazione di un buon lavoro fatto. Non ci chiedono solo Solet. Ma è normale, se ce li chiedono abbiamo fatto un buon lavoro, Questo non vuol dire che noi li venderemo. L'Udinese non ha bisogno di vendere però fa parte della nostra cultura e del nostro modo di fare calcio che quando l'offerta diventa interessante, un life changing per il calciatore e dà al club basi sulle quali investire ancora vengono prese in considerazione. L'importante è che il club sia sempre in grado di formare una squadra competitiva.

-Quindi conferma che ci sono stati contatti con l'Inter?

L'Inter forse è una delle squadre che non ha chiesto Solet. Posso immaginare piaccia, ma non è iniziata trattativa, altre squadre hanno chiesto informazioni in maniera più concreta.

-Anche all'estero?

Ci sono altre squadre che hanno chiesto in maniera più concreta.

-Una valutazione?

Le cifre non le dico pubblicamente, le trattative si fanno in maniera non pubblica ma riservata. Ad oggi non c'è una trattativa per cui dico stasera si chiude. C'è interesse per Solet da più squadre, come per altri giocatori. Mi preoccuperei se non mi chiamassero per i nostri giocatori.

-Perché un giocatore dovrebbe rimanere all'Udinese?

Perché un giocatore come Zaniolo dice che sta benissimo all'Udinese ed è contento della scelta facile? Un'isola felice, una città che si dedica al calcio. La famiglia Pozzo, faccio gli scongiuri, è 30 anni che è in Serie A e non è un club che ha budget di Inter, Milan, Juve, Fiorentina, Roma e Lazio ecc ecc. È uina città impegnata a fare calcio in una certa maniera. Sono contento di chi vuole restare e di chi sceglie questa squadra, è un motivo di orgoglio.

-Atta ha bisogno di un altro anno per maturare alla grande?

Non voglio vendere i miei migliori giocatori, a volte siamo costretti dalla circostanza. Ha fatto un campionato straordinario. Per me è una via di mezzo tra Bellingham e Zidane, pensate che valore gli diamo. Se dovesse rimanere sarei felicissimo. Se dovesse andare c'è un'offerta talmente importante da prenderla in considerazione. Da tempo si parla di lui. La forza nostra è di aprire gli orizzonti del mercato: aprendo il mercato di approviggionamento e vendita hai maggiori possibilità. La storia dell'Udinese lo racconta, ci sono squadre che guardano ai nostri campionati.

-Zaniolo: il diritto di riscatto a che punto è?

Abbiamo un diritto di riscatto e siamo in situazione di vantaggio. Lui ha manifestato un gradimento per l'Udinese, siamo contenti di quello che ha fatto. Dobbiamo al momento opportuno, abbiamo tempo, sederci e andare avanti nella strada prefissata.

(Fonte: FCINTER1908.IT, dall'inviato a Parma Daniele Vitiello)