Musmarra: “Palestra, approccio Inter respinto: conferme sulle cifre. Dumfries? Mi auguro…”

Emergono interessi di mezza Premier, penso anche si debba essere pronti in certi campionati, penso a Leoni, poi Tonali aveva giocato di più in Serie A dando prova di essere già pronto ma Palestra deve dimostrare tutto. Gli ultimi tre mesi in calando, deve migliorare sotto tanti aspetti, se quelle fossero le cifre lo lascerei lì. Palestra è già pronto per fare la differenza all'Inter? Dumfries oggi ha qualcosa in più, mi auguro non diventi la telenovela Lookman, con l'Atalanta che si è tenuto un giocatore scomodo, divisivo, che ha creato problemi. L'Atalanta non lo vendette all'Inter perché la considerava una rivale per la Champions, abbiamo visto che fine ha fatto la stagione dell'Atalanta"

"Per Dumfries c'è l'interesse del Real Madrid, mi auguro possa restare. Sono anni che si dice che possa andar via e poi resta, mi auguro resti perché non sarà facile un sostituto di Denzel. Magari non ha le qualità di Hakimi ma è debordante dal punto di vista fisico, è stato fuori per infortunio ma quando è rientrato e non era al 100% abbiamo visto la differenza tra lui e gli altri. Luis Henrique è in uscita, se l'Inter lo vende bene poi può rinvestire quei soldi sul mercato, ci sono un po' di idee, bisogna muoversi se non si vuole scatenare aste ma resto dell'idea che non bisogna farsi prendere per il collo a meno che non si parli dell'Hakimi della situazione. Sono contento che Carlos Augusto abbia deciso di rimanere, avrà un minutaggio maggiore"