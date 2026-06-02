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calciomercato
Musmarra: “Palestra, approccio Inter respinto: conferme sulle cifre. Dumfries? Mi auguro…”
Intervenuto sul suo canale Youtube, Alfio Musmarra ha fatto il punto sul mercato dell'Inter, con focus principale su Palestra e Dumfries:
"I quotidiani sportivi rilanciano di un'asta che l'Atalanta vuole fare per Palestra. Il primo approccio con l'Inter non è andato a buon fine, l'Atalanta partirebbe da una base d'asta di 50 che mi sembra una cifra mostruosa. Palestra è un buon giocatore ma dal mio punto di vista non mi sembra un fenomeno. Se pensate che qualche anno fa l'Inter prese Hakimi per 40 ml, parliamo di Hakimi, con tutto il rispetto di Palestra, Hakimi ha qualità tecniche diverse. Le qualità di Palestra nessuno le nasconde ma penso che se l'Atalanta vuole 50 mln per Palestra allora lo dia pure in Inghilterra e ce ne faremo una ragione. Resto dell'idea che l'Inter continuerà a trattare con l'Atalanta per trovare degli incastri ma per me non li vale.
Emergono interessi di mezza Premier, penso anche si debba essere pronti in certi campionati, penso a Leoni, poi Tonali aveva giocato di più in Serie A dando prova di essere già pronto ma Palestra deve dimostrare tutto. Gli ultimi tre mesi in calando, deve migliorare sotto tanti aspetti, se quelle fossero le cifre lo lascerei lì. Palestra è già pronto per fare la differenza all'Inter? Dumfries oggi ha qualcosa in più, mi auguro non diventi la telenovela Lookman, con l'Atalanta che si è tenuto un giocatore scomodo, divisivo, che ha creato problemi. L'Atalanta non lo vendette all'Inter perché la considerava una rivale per la Champions, abbiamo visto che fine ha fatto la stagione dell'Atalanta"
"Per Dumfries c'è l'interesse del Real Madrid, mi auguro possa restare. Sono anni che si dice che possa andar via e poi resta, mi auguro resti perché non sarà facile un sostituto di Denzel. Magari non ha le qualità di Hakimi ma è debordante dal punto di vista fisico, è stato fuori per infortunio ma quando è rientrato e non era al 100% abbiamo visto la differenza tra lui e gli altri. Luis Henrique è in uscita, se l'Inter lo vende bene poi può rinvestire quei soldi sul mercato, ci sono un po' di idee, bisogna muoversi se non si vuole scatenare aste ma resto dell'idea che non bisogna farsi prendere per il collo a meno che non si parli dell'Hakimi della situazione. Sono contento che Carlos Augusto abbia deciso di rimanere, avrà un minutaggio maggiore"
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