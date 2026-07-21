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In questi giorni, dopo le voci su Barcellona e Real Madrid, si è tornati a parlare del futuro di Alessandro Bastoni. Le ultime indiscrezioni, infatti, riferiscono di un interesse da parte dell'Al Hilal di Simone Inzaghi. La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto della situazione:

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"La premessa è che Bastoni per l’Inter non è sul mercato. Però qualora dovesse piombare su di lui una squadra pronta a soddisfare le richieste economiche della società nerazzurra e quelle (anche tecniche) del giocatore, allora ci si potrebbe sedere intorno a un tavolo per capire quale strada intraprendere per accontentare tutti (...). Nessuna offerta o approccio ufficiale si è registrato tra i club, nessuna chiamata tra Inzaghi e il calciatore. Almeno fino a questo momento. E se i sauditi dovessero farsi avanti? Come detto, se ne parlerebbe".

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"Intorno a Bastoni non c’è nessun velo di incedibilità (discorso che vale praticamente per tutta la rosa salvo elementi come Lautaro e Pio). Certo è che una eventuale sua partenza innescherebbe un’immediata necessità di pensare a un suo rimpiazzo in un reparto che già adesso ha bisogno di un paio di rinforzi; sarebbe insomma un nodo molto difficile da sbrogliare in poco tempo. E il calendario ricorda a tutti che tra un mese e un giorno inizia il campionato".

(Fonte: Gazzetta.it)