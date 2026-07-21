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Romero è il nome più caldo per l'Inter di questi giorni per la difesa. L'argentino, reduce dalla finale del Mondiale persa contro la Spagna, ha aperto alla destinazione nerazzurra, come riferito da Sportitalia:

"Il Cuti Romero ha chiaramente detto al Tottenham che vuole andarsene, ma per gli Spurs il suo prezzo è superiore ai 50 milioni di euro. Ovviamente, l'Inter ragionerebbe a prezzi più bassi, ma ci sta provando. La prima scelta del calciatore è il Barcellona, che però deve prima fare un'uscita in quel ruolo. Poi c'è l'Inter, a cui lo stesso Romero ha aperto in caso tra club si arrivasse a un accordo economico. I nerazzurri stanno portando avanti i contatti tramite intermediari".

(Fonte: Sportitalia)