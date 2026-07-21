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Ipotesi, illazioni, senza alcuna prova. Nel decreto di archiviazione in merito alla posizione dell'Inter sull'inchiesta arbitri, si specifica che sul club nerazzurro non ci sono prove di comportamenti scorretti e/o illegali. Nelle tante intercettazioni che hanno fatto parte dell'inchiesta, come riferisce la Gazzetta dello Sport, emerge anche una relativa al famoso Inter-Roma del 2025, in cui non venne concesso un rigore ai nerazzurri per fallo su Bisseck, le cui immagini non vennero trasmesse da Open VAR a DAZN. A tal proposito, si legge:

dazn

"Sotto la lente d’ingrandimento c’era poi un episodio relativo al VAR di Inter-Roma della settimana successiva alla gara di Bologna. L’arbitro è Fabbri che non concede un rigore all’Inter dopo una trattenuta di Ndicka in area sul nerazzurro Bisseck. Il giorno dopo Rocchi parla con Pinzani della vicenda, facendo riferimento al programma Open Var, dove l'immagine dell'episodio in questione non è stato mandato in onda. Ed è in quest'ambito che si inserisce l'intercettazione già emersa di una conversazione tra Marotta e Giancarlo Viglione, l'avvocato della Figc. Dice Pinzani: "Guarda so che ne Marotta ne stava parlando con Viglione". L'Inter voleva che l'episodio fosse mostrato ma i diritti sulle voci degli arbitri trasmesse in tv appartengono alla Figc".

DAZN Screen

"Rocchi risponde a Pinzani anche sul tema: "Mi hanno chiamato (facendo riferimento al club nerazzurro), so già tutto. Gli ho mandato la clip, l'immagine ce l'hanno. Ma potrò decidere io cosa mandare su una corsa scudetto, no?". E Pinzani conferma. "Gli ho detto che gli episodi li decide Rocchi, non la conduttrice...". I procuratori sottolineano che la chiamata evocata da Rocchi ("mi hanno chiamato") "non è stata intercettata e ciò fa ritenere l'utilizzo di canali di comunicazione o di numeri non intercettati".

(Fonte: Gazzetta.it)