La stagione deve ancora finire, ma la dirigenza dell'Inter è già al lavoro per pianificare quella che sarà la prossima annata. E uno degli obiettivi di mercato è sicuramente Oumar Solet per rinforzare la difesa, come spiegato da Sportitalia.
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Mercato, l’Inter ha deciso che colpo fare: ha decisamente incrementato i contatti per prendere…
La stagione deve ancora finire, ma la dirigenza dell'Inter è già al lavoro per pianificare quella che sarà la prossima annata
"L'Inter ha rinverdito i contatti con profili che restano comunque di grande interesse. In previsione di una rifondazione che andrà comunque a caratterizzare la prossima estate. E non per forza collegata alla partenza di uno dei grandi artefici del recente ciclo di vittorie e piazzamenti.
In attesa di nomi più appetibili dal punto di vista mediatico, il vantaggio che i milanesi si sono costruiti nella rincorsa a Solet dell’Udinese a partire dalla scorsa estate, si è decisamente incrementato nell’ultimo periodo".
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