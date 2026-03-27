La stagione deve ancora finire, ma la dirigenza dell'Inter è già al lavoro per pianificare quella che sarà la prossima annata

La stagione deve ancora finire, ma la dirigenza dell'Inter è già al lavoro per pianificare quella che sarà la prossima annata. E uno degli obiettivi di mercato è sicuramente Oumar Solet per rinforzare la difesa, come spiegato da Sportitalia.