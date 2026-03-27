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Mercato, Guidi consiglia l’Inter: “Per cambiare prenda questo talento: 50 milioni li vale”

Mercato, Guidi consiglia l’Inter: “Per cambiare prenda questo talento: 50 milioni li vale” - immagine 1
A fine stagione può partire e, secondo Marco Guidi, giornalista di Gazzetta, può essere l'uomo giusto per l'Inter
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Mason Greenwood può essere uno dei nomi più chiacchierati del prossimo mercato. L'inglese, oggi al Marsiglia, era uno dei pupilli di De Zerbi e a fine stagione può lasciare i francesi, soprattutto in caso di mancata qualificazione in Champions League. E, secondo Marco Guidi, giornalista di Gazzetta, può essere l'uomo giusto per l'Inter.

Mercato, Guidi consiglia l’Inter: “Per cambiare prenda questo talento: 50 milioni li vale”- immagine 2
Getty Images

"Stiamo parlando di un talento vero che in Serie A sposta. Secondo me se l'Inter vuole modificare qualcosa, e l'intenzione è quella, potrebbe essere una soluzione: potrebbe essere quel giocatore che cambia il volto tattico della squadra e che non hanno. Nasce come esterno destro ma può fare anche la seconda punta. Costa 50 milioni? Li vale".

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