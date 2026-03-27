Mason Greenwood può essere uno dei nomi più chiacchierati del prossimo mercato. L'inglese, oggi al Marsiglia, era uno dei pupilli di De Zerbi e a fine stagione può lasciare i francesi, soprattutto in caso di mancata qualificazione in Champions League. E, secondo Marco Guidi, giornalista di Gazzetta, può essere l'uomo giusto per l'Inter .

"Stiamo parlando di un talento vero che in Serie A sposta. Secondo me se l'Inter vuole modificare qualcosa, e l'intenzione è quella, potrebbe essere una soluzione: potrebbe essere quel giocatore che cambia il volto tattico della squadra e che non hanno. Nasce come esterno destro ma può fare anche la seconda punta. Costa 50 milioni? Li vale".