E' Giovane l'uomo del momento in ottica mercato: il suo bel gol all'Inter di domenica ha acceso il forte interesse delle big nei suoi confronti, nerazzurri compresi. Secondo La Gazzetta dello Sport, "le voci di mercato parlano già di un interessamento di alcune big, italiane e straniere, per questo ragazzo arrivato in riva all’Adige a parametro zero questa estate dopo essersi svincolato dal Corinthians. Inter, Napoli, Milan e Atalanta avrebbero chiesto informazioni al suo procuratore Beppe Riso.

I nerazzurri sarebbero in pole avendo già registrato l’endorsment di Cristian Chivu come riportato dallo stesso giocatore alla fine della sfida al Bentegodi. «Mister Chivu mi ha detto “complimenti” e che ho fatto una grande partita - ha detto Giovane -. Sono da quattro mesi qui in Italia, in Brasile non giocavo da otto; ringrazio Chivu, per me sono parole importanti e sono felice». La firma sul contratto che lo lega all’Hellas fino al giugno del 2029 mette il club gialloblù in una condizione di forza.