Joao Cancelo è un nome sempre più caldo per l'Inter, che continua il lavoro per realizzare questo ritorno nel mercato di gennaio

Marco Astori Redattore 1 gennaio 2026 (modifica il 1 gennaio 2026 | 15:48)

Joao Cancelo è un nome sempre più caldo per l'Inter, che continua il lavoro per realizzare questo ritorno nel mercato di gennaio. E vorrebbe farlo in tempi rapidi, come spiega La Gazzetta dello Sport: "Il club ha scelto il portoghese, ha deciso che l’opportunità è troppo ghiotta per farsela scappare, ma per non restare a bocca asciutta e dare a Chivu un’alternativa di livello a destra sarà fondamentale giocare al meglio col fattore-tempo. L’asse Milano-Riad è operativo e anche questo in Capodanno – giornata di riposo per la squadra che tornerà ad allenarsi ad Appiano domani – i contatti con l’agente del portoghese Jorge Mendes sono frequenti.

Il telefono ha squillato il 31 dicembre e continuerà a farlo nelle prossime ore, proprio perché la volontà è di arrivare rapidamente a una fumata bianca. Nel dedalo di partite ravvicinate in un calendario fittissimo, la partita simbolo da puntare per (ri)avere Cancelo all’Inter potrebbe essere Inter-Napoli di domenica 11: il primo snodo scudetto dell’anno in cui dare un segnale a una delle pretendenti e, come un domino, a tutte le altre. Premessa: per quanto la volontà ci sia, l’incastro non è dei più semplici e il principale scoglio è l’ingaggio arabo del portoghese da 15 milioni a stagione. La cifra, chiaramente, verrebbe divisa in due ma anche la sua metà è fuori portata, quindi un aiuto economico dell’Al-Hilal per sostenere quello stipendio sarà fondamentale da ottenere.

Ma tornando alla questione tempistiche, chiudere a breve è l’obiettivo e i motivi sono due: battere la concorrenza di altre squadre con le antenne dritte sull’occasione (Barcellona su tutte ma occhio anche al Benfica) e dare subito a Chivu un elemento in quella porzione di campo orfana di Dumfries e in cui Luis Henrique – pur in crescendo – non è riuscito a dare quella sicurezza e continuità che l’olandese invece garantiva. Gennaio è il mese degli straordinari per l’Inter (8 partite in 24 giorni, comprese le ultime due della fase a girone unico di Champions League decisive per accedere agli ottavi dalla porta principale ed evitare altre due partite di playoff), e un rinforzo a inizio mercato farebbe tutta la differenza del mondo".