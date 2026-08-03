L'Inter è in forte ritardo sul mercato? In casa nerazzurra non c'è questa percezione. A spiegare la posizione dei dirigenti è la Gazzetta dello Sport, che fa un esempio di come la fretta sia spesso cattiva consigliera.

"Se l’Inter non ha fretta di comprare quei due-tre giocatori «che fanno alzare il livello», come li definirebbe Chivu, è perché sente di essere già molto competitiva, come lo stesso Chivu ha ribadito. Il ragionamento è semplice: in Italia sono le altre a doversi rinforzare per accorciare le distanze, per riaprire la corsa al controllo nazionale.

Questo non significa restare inerti da qui al primo settembre, tutt’altro. Significa però muoversi, in un mercato di per sé complicato dal ritardo “mondiale”, senza cadere nella trappola dei prezzi, gonfiati dall’ansia di sistemare tutto in tempi rapidi. I dirigenti ricordano spesso di aver realizzato a condizioni molto favorevoli il miglior acquisto, Manuel Akanji, all’ultimo giorno della campagna trasferimenti 2025. Un caso fortunato forse, o forse no"