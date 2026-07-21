Nei dialoghi col Tottenham per Spence, gli inglesi hanno proposto ai nerazzurri il profilo dell'argentino, che al momento è in fase di valutazione

Marco Astori
ausilio

VIDEO FCIN1908 / Inter, arrivato Ausilio in Germania: nessuna dichiarazione ma...

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Resta concreto il nome di Cristian Romero per la difesa dell'Inter: nei dialoghi col Tottenham per Spence, gli inglesi hanno proposto ai nerazzurri il profilo dell'argentino, che al momento è in fase di valutazione.

L'Inter si è informata su Romero, calciatore del Tottenham e dell'Argentina
Getty Images

Come spiega Sportitalia, la scelta di Cuti Romero di lasciare il Tottenham è confermata, così come il gradimento dell’Inter per l’argentino.

Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022
Getty

I nerazzurri continuano i contatti con l’entourage di Romero ed hanno incassato l’apertura del diretto interessato alla destinazione. Prezzi ancora troppo alti, ma Cuti è un profilo che convince totalmente.

Romero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti