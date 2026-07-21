Nei dialoghi col Tottenham per Spence, gli inglesi hanno proposto ai nerazzurri il profilo dell'argentino, che al momento è in fase di valutazione
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Resta concreto il nome di Cristian Romero per la difesa dell'Inter: nei dialoghi col Tottenham per Spence, gli inglesi hanno proposto ai nerazzurri il profilo dell'argentino, che al momento è in fase di valutazione.
Come spiega Sportitalia, la scelta di Cuti Romero di lasciare il Tottenham è confermata, così come il gradimento dell’Inter per l’argentino.
I nerazzurri continuano i contatti con l’entourage di Romero ed hanno incassato l’apertura del diretto interessato alla destinazione. Prezzi ancora troppo alti, ma Cuti è un profilo che convince totalmente.
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