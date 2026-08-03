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L'Inter è vicina a Cristian Romero ma, se davvero vorrà portarsi al casa il difensore argentino, vicecampione del mondo, dovrà stringere i tempi ed evitare che altri club possano inserirsi. Lo riferisce Fabrizio Romano, che su YouTube dice:

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"Voglio chiare su Romero: i tempi di questa operazione sono estremamente importanti. Non è detto che ci sia tutto questo tempo di aspettare il 25-30 agosto. La sensazione è che anche altri club all'estero stiano fiutando l'occasione di poterlo andare a prendere dal Tottenham. L'Inter è pronta a chiudere col Tottenham, è un'operazione impostata. Sul fronte giocatore, Romero ha dato apertura alle stesse cifre guadagnate a Londra, intorno ai 6 milioni bonus compresi".

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"Ora sta all'Inter decidere, con Oaktree, che deve dare il via libera, e le cessioni. Sono questi i perni. La proprietà deve dire di sì all'operazione e il club deve operare una cessione (abbiamo sempre parlato di Pavard) per aprire le porte a Romero. I tempi sono importanti, perché mentre in casa Inter c'è questa situazione, altre squadre iniziano a buttare l'occhio. Non è detto che ci sia tutto questo tempo".