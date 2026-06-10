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fcinter1908 calciomercato mercato inter Di Marzio: “Inter-Udinese, i 3 nomi sul tavolo. Priorità Jones, Palestra e quando arriva Provedel”

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Di Marzio: “Inter-Udinese, i 3 nomi sul tavolo. Priorità Jones, Palestra e quando arriva Provedel”

Di Marzio: “Inter-Udinese, i 3 nomi sul tavolo. Priorità Jones, Palestra e quando arriva Provedel” - immagine 1
Raffica finale di Gianluca Di Marzio a Sky Sport anche dedicata all’Inter, molto attiva sul mercato in questi giorni: le ultimissime
Alessandro Cosattini Redattore 

Raffica finale di Gianluca Di Marzio a Sky Sport anche dedicata all’Inter, molto attiva sul mercato in questi giorni. Non solo il nome di Oumar Solet nel summit con l’Udinese.

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Di Marzio: “Inter-Udinese, i 3 nomi sul tavolo. Priorità Jones, Palestra e quando arriva Provedel”- immagine 2

Nell’incontro di oggi tra Inter e Udinese, è stato definito anche il riscatto di Mattia Marello che sarà tutto nerazzurro. L’Inter ha chiesto informazioni anche per Arthur Atta, ma la priorità resta Curtis Jones.

Di Marzio: “Inter-Udinese, i 3 nomi sul tavolo. Priorità Jones, Palestra e quando arriva Provedel”- immagine 3
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Rimane apertissima la trattativa per Marco Palestra, nonostante la distanza tra Inter e Atalanta. E in settimana i nerazzurri potrebbero chiudere per Ivan Provedel per la porta”, ha spiegato il giornalista.

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