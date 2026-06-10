Raffica finale di Gianluca Di Marzio a Sky Sport anche dedicata all’Inter, molto attiva sul mercato in questi giorni. Non solo il nome di Oumar Solet nel summit con l’Udinese.
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fcinter1908 calciomercato mercato inter Di Marzio: “Inter-Udinese, i 3 nomi sul tavolo. Priorità Jones, Palestra e quando arriva Provedel”
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Di Marzio: “Inter-Udinese, i 3 nomi sul tavolo. Priorità Jones, Palestra e quando arriva Provedel”
Raffica finale di Gianluca Di Marzio a Sky Sport anche dedicata all’Inter, molto attiva sul mercato in questi giorni: le ultimissime
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“Nell’incontro di oggi tra Inter e Udinese, è stato definito anche il riscatto di Mattia Marello che sarà tutto nerazzurro. L’Inter ha chiesto informazioni anche per Arthur Atta, ma la priorità resta Curtis Jones.
Rimane apertissima la trattativa per Marco Palestra, nonostante la distanza tra Inter e Atalanta. E in settimana i nerazzurri potrebbero chiudere per Ivan Provedel per la porta”, ha spiegato il giornalista.
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