"In giornata l’Inter si è avvicinata sensibilmente a Solet. Prima ha incontrato l’Udinese: 25 la richiesta, il club conta di definire a 20 milioni massimo 22 coi bonus. Poi ha incontrato gli agenti, ha gettato le basi per un’intesa che può avvenire nei prossimi giorni. Col giocatore ci siamo quasi, ma anche tra club", ha spiegato il giornalista.