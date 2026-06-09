Inter sempre più vicina a Oumar Solet dell'Udinese dopo l'incontro di oggi. Il club nerazzurro è fiducioso, ecco le ultimissime da Gianluca Di Marzio a Sky Sport.
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Sky – Inter vicina a Solet, ci siamo quasi: le cifre e cosa manca per chiudere
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"In giornata l’Inter si è avvicinata sensibilmente a Solet. Prima ha incontrato l’Udinese: 25 la richiesta, il club conta di definire a 20 milioni massimo 22 coi bonus. Poi ha incontrato gli agenti, ha gettato le basi per un’intesa che può avvenire nei prossimi giorni. Col giocatore ci siamo quasi, ma anche tra club", ha spiegato il giornalista.
L'intenzione dell'Inter sui tempi
L'Inter accelera per Oumar Solet: oggi la dirigenza dell'Inter ha incontrato quella dell'Udinese per avanzare nella trattativa per il difensore. L'obiettivo dell'Inter - esattamente come per Palestra - è quello di sfruttare l'assenza di Solet dal Mondiale per rendere più rapida ogni operazione e metterlo a disposizione di Chivu già a partire dal ritiro estivo. La squadra si ritroverà a Milano prima di partire per la Germania, destinazione Donaueschingen, Baden-Württemberg, dove rimarrà dal 16 al 25 luglio prima di fare ritorno in Italia. Il ritiro tedesco si concluderà con un'amichevole con il Karlsruher, club di Bundesliga 2. Non sarà un impegno ufficiale, ma potrebbe coincidere con la prima partita nerazzurra di Solet
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