Impazza il mercato dei portieri in Serie A: le big del nostro campionato sono infatti alla ricerca del profilo giusto tra i pali per il futuro, Inter compresa, considerata la probabile separazione con Yann Sommer a fine stagione. E il nome nuovo, secondo La Gazzetta dello Sport, è quello di Zion Suzuki del Parma.
calciomercato
Gds – Mercato, Inter valuta seriamente Suzuki: e l’intreccio può diventare realtà se…
"Il Milan sta pensando al nazionale giapponese sbarcato in Italia un anno fa. Nella prima stagione ha messo in mostra qualità interessanti sia tra i pali che nel gioco con i piedi: in particolare i suoi lanci sono potenti e precisi. E ormai gli allenatori danno molta importanza a questa caratteristica. Il caso vuole, però, che Chivu nella sua esperienza parmigiana abbia toccato con mano quanto sia bravo Suzuki ed ecco che la sua candidatura viene presa in considerazione anche in Viale della Liberazione.
L'intreccio è servito se davvero a fine stagione Sommer dovesse separarsi dai nerazzurri. Certo, il club emiliano non chiede poco, considerato che un anno fa Krause ha investito 8 milioni per lui. E ora si parla di cifre intorno ai 20 milioni. Sono costi importanti per un ruolo notoriamente avaro di quotazioni record.
