Impazza il mercato dei portieri in Serie A: le big del nostro campionato sono infatti alla ricerca del profilo giusto tra i pali per il futuro, Inter compresa, considerata la probabile separazione con Yann Sommer a fine stagione. E il nome nuovo, secondo La Gazzetta dello Sport, è quello di Zion Suzuki del Parma.

"Il Milan sta pensando al nazionale giapponese sbarcato in Italia un anno fa. Nella prima stagione ha messo in mostra qualità interessanti sia tra i pali che nel gioco con i piedi: in particolare i suoi lanci sono potenti e precisi. E ormai gli allenatori danno molta importanza a questa caratteristica. Il caso vuole, però, che Chivu nella sua esperienza parmigiana abbia toccato con mano quanto sia bravo Suzuki ed ecco che la sua candidatura viene presa in considerazione anche in Viale della Liberazione.