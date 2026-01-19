FC Inter 1908
Moretto: "Mlacic, altri due club italiani. Con l'Inter praticamente saltata: ecco il motivo"

Il giornalista Matteo Moretto, sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha fatto il punto sulla trattativa per il giovane difensore
Il giornalista Matteo Moretto, sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha fatto il punto sulla trattativa per il giovane difensore Mlacic che sembrava un affare quasi fatto con l'Inter, ma poi sono intervenute diverse variabili che hanno complicato l'operazione.

"Mlacic non è convinto del progetto Inter, ha cambiato procuratore, ci sono stati dei cambiamenti all'interno dell'operazione. Oltre all'Udinese ha chiesto informazioni anche il Como. A oggi Mlacic-Inter è più no che sì, l'operazione è praticamente saltata, il giocatore è alla ricerca di un progetto sportivo diverso che lo possa accogliere per il futuro". 

