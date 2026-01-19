"Non ci sarà tempo per avere aggiunte dal mercato, giusto dall'infermeria tornerà Josep Martinez (che andrà in panchina). L'Inter ci ha provato con Cancelo, la cui preferenza è però caduta sul Barcellona. Si è andati allora su un altro possibile cavallo di ritorno, se non fosse che il Psv Eindhoven non ha intenzione di privarsene. Lo scenario potrebbe cambiare negli ultimi giorni di gennaio qualora i biancorossi dovessero essere eliminati dalla Champions League, ma Oaktree non si svenerà certo per acquistare un quasi trentasettene (il 2 febbraio).