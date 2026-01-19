L'Inter è alla ricerca di un esterno destro dopo l'infortunio di Dumfries. Si cerca un'occasione per tamponare il rientro dell'olandese:
calciomercato
Inter, grande investimento rimandato in estate. Perisic? Scenario potrebbe cambiare, Oaktree…
"Non ci sarà tempo per avere aggiunte dal mercato, giusto dall'infermeria tornerà Josep Martinez (che andrà in panchina). L'Inter ci ha provato con Cancelo, la cui preferenza è però caduta sul Barcellona. Si è andati allora su un altro possibile cavallo di ritorno, se non fosse che il Psv Eindhoven non ha intenzione di privarsene. Lo scenario potrebbe cambiare negli ultimi giorni di gennaio qualora i biancorossi dovessero essere eliminati dalla Champions League, ma Oaktree non si svenerà certo per acquistare un quasi trentasettene (il 2 febbraio).
Detto che Dumfries sta accelerando in vista del possibile rientro e che Darmian è fermo dal 30 settembre, Chivu vorrebbe un innesto con esperienza di Serie A e di grandi palchi. Serve un'occasione, magari in prestito: il grande investimento sarà rinviato quasi certamente all'estate", scrive il Giorno.
