L'Inter sta pianificando le mosse mercato per rinforzare la squadra campione d'Italia in vista della prossima stagione. Tra gli obiettivi di Chivu per sistemare il centrocampo c'è ancora Manu Koné della Roma.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Messaggero – Koné, l’Inter si è riaffacciata: “La Roma attende una mossa e spara alto”
calciomercato
Messaggero – Koné, l’Inter si è riaffacciata: “La Roma attende una mossa e spara alto”
Il centrocampista della Roma continua a essere nel mirino dell'Inter per rinforzare la squadra di Chivu nella prossima stagione
Come spiega il Messaggero, "Koné è tornato in gruppo (Pellegrini non ancora) e quindi per Verona potrebbe essere a disposizione, poi prima del Mondiale si capirà quale sarà il suo destino. Si è riaffacciata l'Inter su di lui, la Roma attende e per il francese spara alto".
© RIPRODUZIONE RISERVATA