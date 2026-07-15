GUARRO e PACE Ep10: Inter, e ora? Perisic, Spence, Singo, Read e il futuro di Pavard

L'Inter continua a lavorare sulla pista che porta a Djed Spence del Tottenham. Con l'ok del giocatore, secondo la Gazzetta dello Sport.

"Su questo terreno, infatti, ha un peso la volontà dello stesso Djed, fatta recapitare per via indiretta all’Inter: l’Italia è rimasta nel cuore, Milano è diversa da Genova ma due anni fa è stata frequentata quanto basta per poter oggi dire di sì.

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Il resto è l’ambizione del club: De Zerbi agli Spurs deve ricostruire, ma non potrà misurarsi con le coppe, mentre con Chivu Spence potrebbe giocare l’amata Champions, vetrina meritata dopo questo Mondiale rivelatore.

Nel 3-5-2, ortodossia interista con tratti sempre cangianti, potrebbe muoversi pure a sinistra ed è un plus nelle intenzioni del tecnico romeno: decideranno, come sempre, il possibile incastro economico e lo slalom tra i paletti della proprietà, ma sarà comunque questione di giorni. Il viaggio americano, entusiasmante nel presente, è ormai finito, poi per Spence esisterà solo il futuro"