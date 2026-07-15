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Antonio Conte e Lautaro Martinez hanno vinto insieme, anche se tra i due Ã¨ noto non ci sia un feeling clamoroso. Questo non ha impedito all'ex allenatore nerazzurro di tessere in maniera onesta le lodi dell'argentino nell'intervista concessa alla Gazzetta dello Sport:

«Cosa mi colpisce di lui? La sua crescita continua. E poi la personalitÃ e il carisma. Câ€™Ã¨ unâ€™Inter con Lautaro e unâ€™Inter senza: la sua presenza sposta tanto.

Lâ€™azione di Lautaro nel terzo gol dellâ€™Argentina allâ€™Egitto Ã¨ passata un poâ€™ inosservata, ma Ã¨ pazzesca: ha risalito il campo, ha difeso la palla, ha lasciato a Enzo Fernandez il tempo di arrivare e ha fatto un cross perfetto. Non ti aspetti da un nove una giocata del genere. E poi Lautaro ha capito, come Alvarez, di poter essere importante anche solo per pochi minuti. Hanno accettato la situazione mettendo il loro ego dietro alle esigenze della squadra: bravissimi loro due e Scaloni a convincerliÂ».