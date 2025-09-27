FC Inter 1908
Mercato Inter, occhio per gennaio: “Se ci sarà l’occasione verrà fatto un tentativo per…”

Si avvicina il mercato di gennaio e TMW parla di un possibile colpo per l’Inter: può arrivare un rinforzo in questo reparto
Si avvicina il mercato di gennaio e TMW parla di un possibile colpo per l’Inter. Può arrivare un rinforzo in questo reparto:

A gennaio se ci dovesse essere l’occasione giusta potrebbe essere fatto un tentativo per un difensore in considerazione anche del fatto che sia De Vrji che Acerbi sono in scadenza di contratto”, si legge.

Al momento, non sembrano esserci chance di rinnovo né per De Vrij né per Acerbi.

