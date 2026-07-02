Gianluca Rossi , giornalista di TL, sul suo canale youtube ha parlato anche del mercato dell'Inter : «Un nome ce l'ho anche per quanto riguarda il difensore centrale. Almeno per sostituire Acerbi, poi quella di de Vrij credo che si farà con più calma. Il nome che faccio è quello di Gila. Il giocatore della Lazio - ha detto il giornalista - è nel mirino del Napoli che ci lavora da tempo. Ma all'Inter ci starebbe bene. Il club nerazzurro comunque non parteciperà ad aste. Ma è il mio nome per il difensore centrale".

«Per quanto riguarda l'esterno destro, come sapete, il sogno - ha aggiunto - è Palestra. Credo sia stato convinto più che altro dall'ingaggio che dal progetto. Secondo me all'Inter avrebbe trovato casa sua anche se non avrebbe mai guadagnato quei soldi. Il due di picche pesa e obbliga l'Inter a vederci chiaro su tutto, a non partecipare ad aste e giochi al rialzo. È un'estate che è appena iniziata come la sessione di mercato. La lezione dell'anno scorso è servita più ai rivali che a chi vorrebbe si comprasse subito. Il mio nome quindi ce l'ho, Gila, ma non so se è nome dell'Inter perché se il club nerazzurro lo avesse voluto si sarebbe mosso prima. Non mi risulta l'immobilismo dell'Inter che sta facendo tante valutazioni, mi sembra che tutti si stiano guardando attorno. I miei amici mercatisti mi dicono che su Gila ci sono tanti club tra i quali anche quello nerazzurro, poi magari andrà effettivamente al Napoli che è in vantaggio».